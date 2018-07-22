Batman’ın en temiz havuzu ‘olimpik’

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan olimpik yüzme havuzunun analiz sonuçları temiz çıktı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan olimpik yüzme havuzundan alınan su numuneleri Diyarbakır Halk Sağlığı laboratuvarlarına gönderildi. Çeşitli zaman aralıklarında alınan numuneler temiz çıktı. Olimpik yüzme havuzunun Türkiye ve bölgede ender temiz ve hijyenik havuzlardan olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, “Batman halkının ve eğitim gören binlerce çocuğumuzun sağlıklı sularda yüzmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Havuz suyumuzdan zaten şüphemiz yoktu. Yine de analiz sonuçlarının belgeli olarak da temiz çıkması bizleri sevindirdi. Profesyonel bir ekiple havuzun bakımını, onarımını, ilaçlanmasını, halk ve eğitim saatlerindeki düzen ve disiplini sağlıyoruz. Herkes gönül rahatlığıyla olimpik yüzme havuzumuzdan faydalanabilir” dedi.