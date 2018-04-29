BATSO’dan tekstil sektörüne destek

Türkiye’nin ve Batman ilinin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) ile Batman Tekstilcileri Sanayi İş Adamları Derneği girişimiyle, ileri teknoloji hazır giyim ve dikiş...

Türkiye’nin ve Batman ilinin kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) ile Batman Tekstilcileri Sanayi İş Adamları Derneği girişimiyle, ileri teknoloji hazır giyim ve dikiş makineleri fuarı gerçekleştirildi.

BATSO hizmet binası teras katında gerçekleştirilen fuarda hazır giyim ve dikiş makine ürünleri tanıtıldı. Fuara Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman merkez ve çevre il ve ilçelerdeki tekstil firmaları büyük ilgi gösterip fuarda sergilenen ürünleri inceleyip detaylı bilgiler aldı. Bazı tekstil firma sahipleri merak ettikleri makinaları kendileri test ederek, teknolojinin hızla geliştiğini ve bu gelişen teknolojinin Batman’da kullanılmasının yararlarına olacağını belirtti. Fuara iştirakçi ve ev sahipli yapan BATSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir, “Her zaman Batman ilinin gelişmesi ve işsizliğin giderilmesinde etkili çalışmalar yaptık ve destekçi olduk. Batman Ticaret ve Sanayi Odası, tekstil sektörünün bu adımlardan en önemlisi olduğu kanısında ve bizde Batman Tekstil Sanayisi’ndeki üyelerimizin yararına, onların teknolojiyi daha yakından takip edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla böyle bir fuarın iştirakçiliğini ve ev sahipliğini yaptık. Amacımız ilimizin gelişmesi ve işsizliği azaltmak için istihdamın arttırılması yönündeki çalışmaları yapmaktır. Üyelerimizin bu gibi tanıtımlardan yararlanarak kendi alanında yenilikler yapması, iş alanını geliştirmesi bize sarf ettiğimiz çalışmaların boşuna olmadığı mutluluğunu yaşatmaktadır” dedi.