Belediye çalışanlarının yüzde 75’i yeni yönetimden memnun

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, birim müdürleri ile yaptığı toplantıda, belediyenin Batman’a gerçekleştirdiği kurumsal hizmetlerdeki başarıda, "Biz Bir Aileyiz" anlayış ve yaklaşımının etkili olduğunu söyledi. Batman Belediye...

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, birim müdürleri ile yaptığı toplantıda, belediyenin Batman’a gerçekleştirdiği kurumsal hizmetlerdeki başarıda, "Biz Bir Aileyiz" anlayış ve yaklaşımının etkili olduğunu söyledi. Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini yaklaşık 20 aydan bu yana sürdüren Ertuğ Şevket Aksoy, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Birim müdürlerinden oldukça memnun olduğunu söyleyen Aksoy, önlerindeki en büyük engelin rehavet olduğuna dikkat çekerek “Ben dahil kimse rehavete kapılmamalı. Çalışma sezonuna girdiğimiz bu günlerde birim müdürlerimiz ilk günkü heyecan ve şevkle çalışmalarına ara vermeden devam etmelidir” dedi.

Belediye personeli ile yapılan bir anketin sonuçlarını da paylaşan Aksoy, 444 kişiden oluşan belediye personeli ile yapılan anket sonucunun oldukça önemli ve dikkat çekici olduğunu ifade ederek, yapılan ankette personelin yüzde 75’inin kendi yönetimlerinden memnun kaldığını, bunun da işyeri barışı ve çalışma verimliliği açısından bakıldığında kendileri açısından mutluluk ve memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Burada aile olmayı başardık"

Birim müdürleri yaptığı toplantıda konuşan Başkan Vekili Aksoy, yeni bir döneme başladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Çıraklık dönemimiz bitti. Artık kalfalık dönemindeyiz. Bu kalfalık dönemini iyi değerlendirelim. Çalışan memnuniyet anketi aslında benim söylemek istediklerimi özetliyor. Biz burada bir aile olmayı başardık. Yüzde 75 oranı büyük bir rakamdır. Personelin amirlerinden duyduğu memnuniyeti, kurumlarına olan aidiyeti gösteriyor.”