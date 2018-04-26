Belediye Genç Kızlar Hentbol takımı Türkiye finallerinde

Rize’de 20-22 Nisan tarihlerinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final müsabakalarında tamamı belediyesporun lisanslı sporcularından oluşan Batman Karması Genç Kızlar Hentbol takımı grubunda birinci oldu.

Samsun, Mardin ve Diyarbakır takımlarını yenerek grubunu birincilikle tamamlama başarısı gösteren Karma Genç Kızlar hentbol takımı 11-15 Mayıs tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finalinde Batman’ı temsil edecek. Başarı ve mutluluklarını, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. H. Murat Şahin’i, makamında ziyaret ederek kendileriyle paylaşan Karma Genç Kızlar Hentbol Takımı antrenör ve oyuncuları, takımlarına verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Genç oyuncuları başarılarından dolayı kutlayan Şahin, 11-15 Mayıs tarihlerinde Denizli’de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinden Karma Genç Kızlar Hentbol Takımı olarak dereceyle dönmeleri halinde kendilerine sürpriz hediyelerinin olacağını belirtti.