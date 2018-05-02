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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:51

Belediye Genç Kızlar Kadın Futbol takımı ilk 8’de

28-29 Nisan tarihleri arasında Muş’ta oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında rakiplerini dize getiren 1955 Batmanspor Genç Kızlar Kadın Futbol takımı, adını Türkiye Finalleri’nde ilk 8’e yazdırmayı başardı.Muş’ta...

Belediye Genç Kızlar Kadın Futbol takımı ilk 8'de
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28-29 Nisan tarihleri arasında Muş’ta oynanan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında rakiplerini dize getiren 1955 Batmanspor Genç Kızlar Kadın Futbol takımı, adını Türkiye Finalleri’nde ilk 8’e yazdırmayı başardı.

Muş’ta oynadığı ilk maçında Siirt Hasbeyspor’u 9-0 gibi farklı bir skorla eleyen Genç Kızlar Futbol takımı, finalde Dicle Aslanspor takımını İpek (2) ve Zehra’nın golleriyle 3-1 yenerek adını Türkiye’de ilk 8 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi.
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