Belediye Genç Kızlar Kadın Futbol takımı ilk 8’de

Muş’ta oynadığı ilk maçında Siirt Hasbeyspor’u 9-0 gibi farklı bir skorla eleyen Genç Kızlar Futbol takımı, finalde Dicle Aslanspor takımını İpek (2) ve Zehra’nın golleriyle 3-1 yenerek adını Türkiye’de ilk 8 takım arasına yazdırma başarısı gösterdi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.