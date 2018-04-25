Batman Belediye Başkanlığı, vatandaşların belediye ödemelerinde gecikme zammına uğramamaları için hafta sonları da veznelerini açık tutuyor.Alınan kararla otomatik ödeme talimatı olmayan, bankalarla anlaşmalı olmayan vatandaşların veya hafta içi ödemelerini gerçekleştirmeye vakit bulamayan vatandaşlara yönelik kolaylık sağlandı. Yıl boyunca her hafta cumartesi günü su tahsilat veznelerinin açık tutulacağı belirtilirken, su abone borcunu ödemek isteyen vatandaşların 31 Aralık 2018 tarihine kadar belediye veznelerinden 08.00-16.00 saatleri arasında işlem yapabilecek.
Belediye vezneleri cumartesi günleri de hizmet verecek
Batman Belediye Başkanlığı, vatandaşların belediye ödemelerinde gecikme zammına uğramamaları için hafta sonları da veznelerini açık tutuyor.Alınan kararla otomatik ödeme talimatı olmayan, bankalarla anlaşmalı olmayan vatandaşların veya...