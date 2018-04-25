25 Nisan 2018 Çarşamba 11:27

Belediye vezneleri cumartesi günleri de hizmet verecek

Batman Belediye Başkanlığı, vatandaşların belediye ödemelerinde gecikme zammına uğramamaları için hafta sonları da veznelerini açık tutuyor.Alınan kararla otomatik ödeme talimatı olmayan, bankalarla anlaşmalı olmayan vatandaşların veya...