Belediyeden Çanakkale ve Bursa gezisine destek

Batman Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ile hazırlanan proje ile 100 kişiye Çanakkale ve Bursa’yı yakından görme fırsatı sunulacak.Gençlerin ve kadınların farklı şehirleri, farklı kültürleri görme ve tanımasına...

Batman Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ile hazırlanan proje ile 100 kişiye Çanakkale ve Bursa’yı yakından görme fırsatı sunulacak.

Gençlerin ve kadınların farklı şehirleri, farklı kültürleri görme ve tanımasına olanak sağlayan Batman Belediyesi ile kadına yönelik çalışmalar yapan KADEM Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı projede 50 kadın ve 50 öğrenci Çanakkale ve Bursa illerini yakından görme fırsatı bulacak. Yol ve kumanya masraflarının Belediye tarafından karşılandığı 3 günlük Çanakkale ve Bursa gezisi için Belediye hizmet binası önünden hareket ederek yola çıkan kafile, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.