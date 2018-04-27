BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:09

Belediyeden Çanakkale ve Bursa gezisine destek

Batman Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ile hazırlanan proje ile 100 kişiye Çanakkale ve Bursa’yı yakından görme fırsatı sunulacak.Gençlerin ve kadınların farklı şehirleri, farklı kültürleri görme ve tanımasına...

Belediyeden Çanakkale ve Bursa gezisine destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliği ile hazırlanan proje ile 100 kişiye Çanakkale ve Bursa’yı yakından görme fırsatı sunulacak.

Gençlerin ve kadınların farklı şehirleri, farklı kültürleri görme ve tanımasına olanak sağlayan Batman Belediyesi ile kadına yönelik çalışmalar yapan KADEM Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı projede 50 kadın ve 50 öğrenci Çanakkale ve Bursa illerini yakından görme fırsatı bulacak. Yol ve kumanya masraflarının Belediye tarafından karşılandığı 3 günlük Çanakkale ve Bursa gezisi için Belediye hizmet binası önünden hareket ederek yola çıkan kafile, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku