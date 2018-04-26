BATMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:03

Belediyeden umre ödüllü ‘Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması’

Batman Belediyesi, kentte ikamet eden ve 15 yaş üstü vatandaşların katılabileceği umre ödüllü ’Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’ düzenliyor.

Belediyeden umre ödüllü ‘Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması'
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Batman Belediyesi, kentte ikamet eden ve 15 yaş üstü vatandaşların katılabileceği umre ödüllü ’Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’ düzenliyor.

Batman Belediyesi, il genelini kapsayacak olan projeyle, ‘Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması’ düzenleyecek. Başvuruların 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezine şahsen yapılacağını belirten yetkililer 28 Mayıs 2018 ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasında ön elemelerin yapılacağını açıkladı. Yapılacak ön elemeler sonucunda ilk ona giren yarışmacılar 9 Haziran 2018 tarihinde Batman Atatürk Parkı’nda düzenlenecek olan finalde yarışacak. Finalde Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında ilk üçe girenler umre ile ödüllendirilecek, geriye kalan 7 kişiye ise yarım altın dağıtılacak.
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