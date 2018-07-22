Balık avlamak için Batman Çayı kenarına giden bir vatandaş suların yükselmesi nedeniyle suda mahsur kaldı.Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Batman Çayı kenarında meydana geldi. Bisikleti ile Batman Çayı kenarına giderek balık avlamaya giden T.Ç. isimli vatandaş suların aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan AFAD ve itfaiye ekipleri suda mahsur kalan T.Ç. isimli vatandaşı kurtardı.
Bisikleti ile suda mahsur kaldı
Balık avlamak için Batman Çayı kenarına giden bir vatandaş suların yükselmesi nedeniyle suda mahsur kaldı.Edinilen bilgilere göre olay önceki gün Batman Çayı kenarında meydana geldi. Bisikleti ile Batman Çayı kenarına giderek balık avlamaya...