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07 Ekim 2018 Pazar 12:04

BTÜ’de şehit askerler için taziye verildi

Batman Üniversitesinde (BTÜ), terör saldırısında şehit düşen 8 asker için taziye verildi.BTÜ’de, Mardin’in Dargeçit ilçesi Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonda, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristler...

BTÜ'de şehit askerler için taziye verildi
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Batman Üniversitesinde (BTÜ), terör saldırısında şehit düşen 8 asker için taziye verildi.

BTÜ’de, Mardin’in Dargeçit ilçesi Altınoluk köyü kırsalında yürütülen operasyonda, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen 8 asker için taziye verildi. BTÜ merkez yerleşkesinde Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, taziyeye gelen personel ve öğrencilere “Rabbim dualarınızı kabul etsin. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Rabbim onları cennetine kabul etsin, Türkiye’nin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Daha sonra üniversite yerleşkesinde toplanan öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Batman Park AVM önünde başlayıp Atatürk Parkı’nda sona eren “Teröre lanet, şehitlere saygı ve milli birlik” yürüyüşüne katıldı.
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