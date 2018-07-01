Çay suyu yükseldi, 4 araç mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, hafta sonu nedeniyle Batman Çayı kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlara ait 4 araç, çay sularının aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçları sudan kurtarmak için çalışma başlattı.

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