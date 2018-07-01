Batman’da çay kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlara ait 4 araç, suların aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.Edinilen bilgilere göre, hafta sonu nedeniyle Batman Çayı kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlara ait 4 araç, çay sularının aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçları sudan kurtarmak için çalışma başlattı.
Çay suyu yükseldi, 4 araç mahsur kaldı
Batman’da çay kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlara ait 4 araç, suların aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.Edinilen bilgilere göre, hafta sonu nedeniyle Batman Çayı kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlara ait 4 araç, çay sularının...