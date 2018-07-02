BATMAN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:46

Çaya girenlere olimpik havuz daveti

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye’de ilk kez boğulma vakalarına karşı özel bir çalışma gerçekleştirdi.Spor Şube Müdürü ve aynı zamanda yüzme antrenörü olan Burak Eren, hafta sonu Malabadi Köprüsü ile Batman...

Çaya girenlere olimpik havuz daveti
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Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye’de ilk kez boğulma vakalarına karşı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Spor Şube Müdürü ve aynı zamanda yüzme antrenörü olan Burak Eren, hafta sonu Malabadi Köprüsü ile Batman Köprüsü arasında serinlemek için Batman Çayına giren aileler ve çocuklarla görüşüp, onları olimpik yüzme havuzuna davet etti. Bu yıl farklı bir projeye imza attıklarını belirten Eren, halkın ayağına gittiklerini ifade etti. Batman’da yaşanan tüm boğulma vakalarına karşı vicdan azabı çektiklerini ve üzüldüklerini belirten Eren, yaz boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Eren, “Her yıl olimpik yüzme havuzumuzdan eğitim için 7-14 yaş arasındaki çocuklarımızın faydalanması için yüzme kursları açıyoruz. Bunun yanı sıra haftanın 6 gününü de bay ve bayanlara cüzi bir ücretle hizmet sunmaktayız. Her yıl Batman Çayı’nda, Dicle Nehri’nde, Garzan Çayı’nda, Botan Çayı’nda, kanal ve göletlerde birçok çocuk, genç ve yetişkin vatandaşımız boğularak hayatlarını kaybediyordu. Önlem alınması ve havuza gelmeleri için basında ve sosyal medya hesaplarımızda duyuru yapıyorduk. Bu yıl yerinde görüp kendilerini bilgilendirmek şartıyla 7’den 77’ye herkesi güvenli havuzumuza davet ettik. Bu yıl sularımızda bir tek insanımızın boğulmasına gönlümüz el vermeyecek. Havuzumuzda hem antrenör hem de can kurtaran sayımızı artırarak hizmet kalitemizi yükselttik” dedi.
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