Çocuklar için devasa oyun parkuru kuruldu

Batman’ın Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından çocuklar için devasal oyun parkuru kuruldu.Sason Kaymakamlığı tarafından Mereto Dağı eteklerine iki gün boyunca yapılan çalışma sonucunda devasa oyun parkuru kuruldu. Oyun parkurunda oynayarak...

Batman’ın Sason ilçesinde kaymakamlık tarafından çocuklar için devasal oyun parkuru kuruldu.

Sason Kaymakamlığı tarafından Mereto Dağı eteklerine iki gün boyunca yapılan çalışma sonucunda devasa oyun parkuru kuruldu. Oyun parkurunda oynayarak zaman geçiren çocuklar, çok mutlu olduklarını belirterek, "Bize bu oyun parkurunu yapan kaymakamımıza çok teşekkür ederiz" dedi.