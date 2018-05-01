Gercüşlü kadınlar Konya ve Çanakkale’yi görecek

Batman’ın Gercüş ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 45 kadın Konya ve Çanakkale’ye uğurlandı.Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesince verilen okuma yazma kurslarına katılan 45 kadın, Konya ve Çanakkale’ye uğurlandı. Kaymakam ve Belediye...

Batman’ın Gercüş ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 45 kadın Konya ve Çanakkale’ye uğurlandı.

Gercüş Kaymakamlığı ve Belediyesince verilen okuma yazma kurslarına katılan 45 kadın, Konya ve Çanakkale’ye uğurlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, “İnşallah güzel bir gezi olacak dönüşte gene burada sizi karşılayacağız kazasız belasız bir yolculuk diliyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Okuma yazma kursuna katılan kadınlar ise, okuma ve yazma öğrendikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.