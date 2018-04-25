BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:16

Gercüş’te çıkan yangında 1 ev kül oldu

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Konağı Caddesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.Fırat Demire ait evde çıkan yangında vatandaşın ihbarı üzerine yangın mahalline gelen...

Gercüş'te çıkan yangında 1 ev kül oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’ın Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Konağı Caddesinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Fırat Demire ait evde çıkan yangında vatandaşın ihbarı üzerine yangın mahalline gelen Gercüş Belediyesine ait itfaiye ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla uzun bir uğraşın ardından yangın söndürülebildi. Çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Evin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku