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14 Ekim 2018 Pazar 14:51

Gercüş’te din gönüllülerine konferans verildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle din gönüllülerine konferans verildi.Gercüş Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe...

Gercüş'te din gönüllülerine konferans verildi
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Batman’ın Gercüş ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle din gönüllülerine konferans verildi.

Gercüş Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Okulunda düzenlenen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın 2003 yılından bu yana temalı olarak kutlandığını belirterek, bu yılın temasının “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olduğunu ifade etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Tan ise, katılımcılara “Hz. Peygamberden Günümüze Cami ve Mescitlerin Tarihsel Fonksiyonları ve Din Görevlilerinin Dinimizdeki ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri” konusunda konferans verdi.
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