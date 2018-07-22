BATMAN:
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22 Temmuz 2018 Pazar 12:22

Gercüş’te köylüler hibe desteği sayesinde sulama göleti yaptı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde çiftçiler, aldıkları hibe sayesinde sulama göleti yaptı.Gercüş’e bağlı Özler köyünde çiftçiler, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün...

Gercüş'te köylüler hibe desteği sayesinde sulama göleti yaptı
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Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde çiftçiler, aldıkları hibe sayesinde sulama göleti yaptı.

Gercüş’e bağlı Özler köyünde çiftçiler, Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 75 hibe desteğiyle ile 30 bin TL maliyetle suni sulama göleti yaptı. Kış aylarında kar, bahar aylarında ise yağmur sularıyla dolması beklenen 25 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki göletin 500 ton su depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Olası tehlikelere karşı kapatılan göletin çevresine de 3 dilde uyarı tabelaları asıldı.

Köylülerden Abdurrahman Aslan, hibe desteği sayesinde projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, sularının olmaması nedeniyle böyle bir gölet yapmaya karar verdiklerini anlattı. Göletin yaklaşık 2,20 santimetre derinliğinin olduğunu da anlatan Aslan, “Bu nedenle olası tehlikelere karşı etrafını tel örgü ile kapatıp, Türkçe, Kürtçe ve Arapça uyarı tabelası astık. Gölet akan su ve yağan yağmur ile dolduğundan dolayı herkese öneriyoruz yeraltından çıkan suları önermiyoruz çünkü yeraltında çıkarılan suyun çevre etrafında bulunan bütün kaynak sularımızı kurutuyor” dedi.

Köy Muhtarı Hasan Aslan ise, göleti bahçelerini sulamak için yaptıklarını anlatarak, “Gölet sayesinde, kar ve yağmurdan faydalanıp, derelerin boşa akışını önleyeceğiz” diye konuştu.
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