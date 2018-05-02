Gercüş’te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okul salonunda açılmış olan fuara Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Okul Müdürü Durmaz Atakul, Şube müdürü Zübeyir Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu 13 proje sergilendi. Proje Yürütücüsü Fizik Öğretmeni Emin Demir, “Öncelikle öğrencilerimiz TÜBİTAK’ın bize sunduğu imkanlar eşliğinde, desteklerinden dolayı hem teşekkür ederim ve bu sayede öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu bu fuarı bu sergiyi açmamızdaki amaçta öğrencilerimizin tamamen bilime olan yargılarını biraz daha ön yargılarını kırıp daha iyi bilimle iç içe getirmek amacı ile bu sergiyi açtık. Öğrencilerimizin hepsi gayet güzel çalışmalar yaptı tek tek gördüğünüz gibi sergide projelerin başlarında gerekli alışmaları yaptılar” dedi.

Okul Müdürü Durmaz Atakul, “Okullarımız bu tarz çalışmalarla her proje mantığını öğrencilere kazandırıyorlar, araştırma becerilerini geliştiriyorlar. Bu anlamda gayret göstererek proje desteği kazanan okullarımızın idarecileri, proje koordinatörü, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.