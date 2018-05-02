BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00

Gercüş’te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.Okul salonunda açılmış olan fuara Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Okul Müdürü...

Gercüş'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman’ın Gercüş ilçesinde Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okul salonunda açılmış olan fuara Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Okul Müdürü Durmaz Atakul, Şube müdürü Zübeyir Çetin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu 13 proje sergilendi. Proje Yürütücüsü Fizik Öğretmeni Emin Demir, “Öncelikle öğrencilerimiz TÜBİTAK’ın bize sunduğu imkanlar eşliğinde, desteklerinden dolayı hem teşekkür ederim ve bu sayede öğrencilerimiz bilimle tanışmış oldu bu fuarı bu sergiyi açmamızdaki amaçta öğrencilerimizin tamamen bilime olan yargılarını biraz daha ön yargılarını kırıp daha iyi bilimle iç içe getirmek amacı ile bu sergiyi açtık. Öğrencilerimizin hepsi gayet güzel çalışmalar yaptı tek tek gördüğünüz gibi sergide projelerin başlarında gerekli alışmaları yaptılar” dedi.

Okul Müdürü Durmaz Atakul, “Okullarımız bu tarz çalışmalarla her proje mantığını öğrencilere kazandırıyorlar, araştırma becerilerini geliştiriyorlar. Bu anlamda gayret göstererek proje desteği kazanan okullarımızın idarecileri, proje koordinatörü, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku