BATMAN:
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29 Nisan 2018 Pazar 11:49

Göçerler, zorlu yolculuğun ardından Zoveser Dağına ulaştı

Kış aylarını sıcak yerleşim bölgelerinde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş, Bitlis ve Sason üçgeninde bulunan Zoveser ve Mereto dağlarına göç etti.Batman merkez ve ilçelerinde kış aylarını geçirmek için yaklaşık...

Göçerler, zorlu yolculuğun ardından Zoveser Dağına ulaştı
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Kış aylarını sıcak yerleşim bölgelerinde geçiren göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte Muş, Bitlis ve Sason üçgeninde bulunan Zoveser ve Mereto dağlarına göç etti.

Batman merkez ve ilçelerinde kış aylarını geçirmek için yaklaşık 6 ay kaldıklarını belirten göçerlerden Gülemir Kalegöz, havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar ve yaz mevsimlerini geçirecekleri Zoveser ve Mereto dağlarına zorlu bir yolculuğun ardından ulaştıklarını söyledi. Kalegöz, “Havaların soğumasıyla birlikte yüksek alanlara kar erken geliyor. Biz göçerlerde hayvanlarımızı sıcak bölgelere götürmüştük. Batman merkezine yakın köy ve bazı ilçeleri kışları sıcak geçiyor. Dolayısıyla hayvanlarımız için daha rahat geçiyor. Havalar ısındığında ise Batman çöllerinde su bulamıyoruz. Koyunlar için havanın sıcak olması tam bir eziyettir. Dolayısıyla serin dağlara göç ediyoruz. Ben ve akrabalarım genellikle her yıl aynı dağlara, yüksek dağ olan Zoveser ve Mereto dağlarına yerleşiyoruz. Benim ve akrabalarımın yaklaşık 3 bin koynumuz var. Yüksek dağlara yolculuğumuz yaklaşık 1 hafta sürüyor. Çok zorlu bir yolculuk yapıyoruz. Yolculuk esnasında en büyük yardımcılarımız atlarımız ve köpeklerimizdir. Eşyalarımızı atlarımızın üzerinde taşıyoruz, köpeklerimiz de bizleri ve hayvanlarımızı her türlü tehlikeye karşı koruyorlar. Bu yılda zorlu bir yolculuğun ardından Zoveser Dağına yetiştiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
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