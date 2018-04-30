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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:05

Hasta ve hasta yakınlarına moral pikniği düzenledi

Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral pikniği düzenlendi.Diyaliz ve onkoloji hastalarına yönelik gelenekselleşen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Bahara Merhaba Şenliği”nde, hasta, hasta yakınları,...

Hasta ve hasta yakınlarına moral pikniği düzenledi
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Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral pikniği düzenlendi.

Diyaliz ve onkoloji hastalarına yönelik gelenekselleşen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Bahara Merhaba Şenliği”nde, hasta, hasta yakınları, hastane yönetimi ve hastane çalışanları hafta sonunda Malabadi DSİ tesislerinde düzenlen moral pikniğinde buluştu. Yaklaşık 300 kişinin katılım gösterdiği etkinlikte halaylar çekildi, şarkılar türküler söylendi, yöresel yemekler ikram edildi.

Organizasyonda sağlık yönetimi, hasta ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek yemek servisini de kendileri yaptı. İyileşmenin sadece fiziksel olmadığını aynı zamanda psikolojik boyutuyla da hastalara destek olunması gerektiğini dile getiren Hastane Başhekimi Op. Dr. Ercan Seven, hasta ve yakınlarının yanında olduğunu göstermek, morallerini yüksek tutmak amacıyla zaman zaman bu tür sosyal çalışmalara yer verdiklerini ve buna da devam edeceklerini söyledi.

Neşeli bir gün geçirdiklerini söyleyen hastalardan Ramazan Kaya ise, “Bu bahar ayının sabahında hepimiz evlerimizden araçlarla alındık, bu güzel tesise yakınlarımızla birlikte getirildik, canlı müzik eşliğinde halaylar çektik, şarkı türkü yarışması yaptık, ip atladık, lezzetli yemekleri yedik. Günümüz çok iyi geçti, moral bulduk. Her şey çok güzeldi, yönetim ve çalışanları bizlerle çok iyi ilgilendiler, yalnız bırakmadılar. Böyle etkinlilerde kedimizi daha iyi hissediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
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