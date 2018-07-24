BATMAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:06

İstanbul’dan Sason’daki engelli vatandaşlara yardım eli

İstanbul’da bulunan hayırsever iş adamı Özcan Halaç, Batman’ın Sason ilçesindeki engelli vatandaşlar için 4’ü akülü olmak üzere 7 adet tekerlekli sandalye ve 2 adet ortopedik hasta yatağı gönderdi.İstanbul’da engelli okulları yaptığı...

İstanbul'dan Sason'daki engelli vatandaşlara yardım eli
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İstanbul’da bulunan hayırsever iş adamı Özcan Halaç, Batman’ın Sason ilçesindeki engelli vatandaşlar için 4’ü akülü olmak üzere 7 adet tekerlekli sandalye ve 2 adet ortopedik hasta yatağı gönderdi.

İstanbul’da engelli okulları yaptığı belirtilen hayırsever iş adamı Özcan Halaç’ın daha önce de İstanbul Kuyumcu Kent’te Sosyal projeler ve engelli koordinatörlüğü görevinde bulunan Sasonlu Aydın Avşar’ın aracılığı ile Sason’daki engellilere tekerlekli sandalye yardımı yaptığı belirtildi. İş adamının gönderdiği akülü sandalyelerden birine kavuşan doğuştan bedensel engelli olan Adnan Kandemir, hayırsever iş adamının gönderdiği akülü sandalye sayesinde istediği yere gidebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek hayırsever iş adamına teşekkür etti.
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