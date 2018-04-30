BATMAN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:12

Kadınlar talep etti, belediye kurs açtı

Batman’da kadınların okuma yazma öğrenme talebine kayıtsız kalamayan belediye, kurs açtı.Batman merkez İluh Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, okuma, yazma öğrenmek için belediyeye müracaat ederek destek talebinde bulundular. Kadınların...

Kadınlar talep etti, belediye kurs açtı
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Batman’da kadınların okuma yazma öğrenme talebine kayıtsız kalamayan belediye, kurs açtı.

Batman merkez İluh Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, okuma, yazma öğrenmek için belediyeye müracaat ederek destek talebinde bulundular. Kadınların okuma, yazma öğrenmek için gösterdikleri azmi geri çevirmeyen Batman Belediyesi, kadınlar için uygun şartları oluşturarak okuma, yazma öğrenmelerine destek verdi. Belediyenin sağladığı destek ile oluşturulan sınıfta sabah ve öğlen iki farklı grupta öğretmen eşliğinde okuma yazma eğitimi alan 20 kadın, gösterdikleri azim ile herkesin takdirini topladı. Daha önce hiç okula gidemediklerini ve belediyenin sağladığı imkanlar ile okuma yazma öğrendiklerini ifade eden kadınlar, eğitimlerini tamamladıktan sonra diplomalarını kendilerine yardımcı olan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’un elinden almak istediklerini belirtti.
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