BATMAN:
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16 Ekim 2018 Salı 12:09

Kalp krizi geçiren polis için taziye

Batman’ın Sason ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybeden Polis Memuru İsmail Haddi için, görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde taziye verildi.Taziye ziyaretine katılan protokol üyeleri ve vatandaşları...

Kalp krizi geçiren polis için taziye
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Batman’ın Sason ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybeden Polis Memuru İsmail Haddi için, görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde taziye verildi.

Taziye ziyaretine katılan protokol üyeleri ve vatandaşları bahçe girişinde karşılayan İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, “Polisimizin ani bir rahatsızlık sonucundan aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Vatandaşlarımızın yoğun ziynetinden dolayı acımız bir nebze olsa hafiflemiştir. Halkımızın bizlere göstermiş olduğu yoğun ilgi, polislerimizin vatandaşa vermiş olduğu özgüvenden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu üzücü olayın ardından bizleri ziyaret ederek duasını bizlerden esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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