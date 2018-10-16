BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:29

Kasaptan ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyasına’ destek

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kasap, “Enflasyonla Mücadele Kampanyasına” destek vermek amacıyla indirim yaptı. Kasap, kilogramını 40 TL’den sattığı etin fiyatını 35 TL’ye indirdi.Gercüş’te kasap Hasan Günaydın, “Enflasyonla...

Kasaptan ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyasına' destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir kasap, “Enflasyonla Mücadele Kampanyasına” destek vermek amacıyla indirim yaptı. Kasap, kilogramını 40 TL’den sattığı etin fiyatını 35 TL’ye indirdi.

Gercüş’te kasap Hasan Günaydın, “Enflasyonla Mücadele Kampanyasına” indirime giderek destek verdi. Günaydın, diğer esnaflara da çağrıda bulundu. Günaydın, etin kilogramını 40 TL’den 35 TL’ye indirdiklerini belirterek, milletin kazanması için böyle bir çalışmaya gittiklerini ifade etti. Türkiye’ye ekonomi üzerinden oyunlar oynandığını dile getiren Günaydın, “Bütün esnafların bizim gibi duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

Müşteri Fuat Güneş ise, kampanyaya olumlu baktıklarını anlatarak, “Allah kasabımızdan razı olsun. Enflasyona mücadele topyekun mücadeleye kendisi de katılmış etin kilosunu 40 TL’den 38 ile 35 TL’ye indirmiş katkısı olsun diye bu mücadeleye katılmış satılan et tamimiyle doğal gazda, bayırda, çayırda beslenen hayvanlar yerli ve güzel ettir. Memnunuz kendisinden sağ olsun oda katılmış bu kervana tüm esnaflarımızda topyekun mücadele için davet ediyoruz. Herkesin bir katkısı olsun küçük büyük demeden” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku