Batman’ın Sason ilçesinde genç kızlar topladıkları kenger pancarı ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Sason ilçesine bağlı Heybeli köyünün gençleri ilkbaharın gelmesi ile köyün civarında bulunan yüksek dağlara çıkarak kopardıkları kenger pancarını satarak ailelerinin geçimini sağlıyorlar. Kopardığı kenger pancarıyla yaşlı olan anne ve babasına bakarak, üniversitede okuyan iki kardeşine destek olduğunu belirten köyün kızlarından Zahide Özdemir, kopardıkları pancarı toptan kilosunu 3 TL’ye sattıklarını söyledi. Özdemir “İlkbaharın gelmesi ile köyümüzün civarında yetişen kenger pancarını kopararak ailelerimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde köyün gençleri bir araya gelerek dağa çıkıyoruz. Kenger pancarının ortalama 1 ay ömrü vardır. Bizler bu süre zarfında mümkün olduğunca daha fazla çalışarak çok para kazanmak istiyoruz. Benim hayvancılığın yanında pancar koparmaktan başka yapabileceğim her hangi bir işim yok. Dolayısıyla kopardığım bu pancarlarla yaşlı olan anne ve babama bakarak üniversitede okuyan iki kardeşime destek olmaya çalışıyorum” dedi.

Pancar koparan kızlardan Hayat Özdemir ise “Kenger pancarı bizim için önemli bir gelir kaynağıdır. Biz kopardığımız pancarı toptan olarak kilosunu 3 TL’den satıyoruz. Batman merkezde tezgahtarlar gelip bizden alıyor ve onlar da kilosunu 6 TL’den satıyorlar” diye konuştu.