Korucuları sevindiren yasa teklifi Meclis’e sunuldu

TBMM Başkanlığına sunulan bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile güvenlik korucularının emeklilik yaşının 44’e indirilmesi teklifi güvenlik korucuları camiasında sevinçle karşılandı.

Verilen teklifin kabul edilmesi halinde güvenlik korucularının terörle mücadelede daha aktif olacağını belirten Kozluk Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Hamdullah Ergider, sosyal güvenlik ve tazminat haklarında da düzenlemeye girmesini talep ettiklerini belirtti. Ergider, “Düzenlemeyle 49 yaşını dolduranların 6 ay içerisinde ilişiği kesilecek. İlişiği kesilenlerin yerine aynı yerleşim birimde görev yapmak üzere öncelikle ve sırasıyla varsa 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocuklardan birisi, yoksa kardeşlerinden birisi güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilecek. Geçtiğimiz yılda da benzer bir yasa ile 44-50 yaş aralığında olanlara istekleri üzerine 15 yılı doldurmaları şartıyla emeklilik hakkı verilmişti. Yeni bu kanun teklifi ile korucularımız daha genç ve daha dinamik olacak. Terörle mücadelede daha güçlü olacağız. İnşallah sosyal haklarımızda da benzer iyileştirmeler sağlanacak ve güvenlik korucuların hak ettikleri değeri alacaklardır. Bu kanun teklifi bizlerde sevinçle karşılandı emeği geçen bütün milletvekillerimize teşekkür ederiz” dedi.