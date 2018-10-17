Köylülerden bozuk yol protestosu

Batman’ın Kozluk ilçesi Oyuktaş köyü mevkisindeki 32 kilometrelik grup köy yolu üzerinde toplanan köylüler, yolun ağır tonajlı araçlar yüzünden bozulduğunu ileri sürdü.

Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyünde bir grup vatandaş, yolun ağır tonajlı araçlar yüzünden bozulduğunu ileri sürerek, basın açıklaması yaptı. Bir süreliğine yolu kapatan vatandaşlar adına konuşan Köy Muhtarı İlhan Altaç, Batman, Kozluk, Kurtalan, Siirt il bağlantılarını sağlayan yaklaşık 32 kilometrelik grup köy yolunun ağır tonajlı araçlar yüzünden tahrip olduğunu ifade etti. Yollarının her yıl yapıldığını anlatan Altaç, “Ama ağır tonajlı araçlar yüzünden görüyorsunuz yollarımız ne haldedir. Ayrıca petrol borularını da yol kenarı boyunca döşemişler. Yani şarampolün içindedir. Böyle olunca da ne şarampolü açabiliyoruz, ne de tamirat yapabiliriz. Hastamız var, öğrenci ve öğretmenlerimiz var, yoldan gidip gelemiyorlar. Birçok girişimde bulunmamıza rağmen kulak arkası yapılıp geçiştiriliyor” dedi.

“Köprülerimiz de bozuk durumda”

Grup köy yolu üzerinde bulunan 3-4 köprünün de kenarlarında çökmeler olduğu için daraldığını anlatan Altaç, “Köprülerimiz de şu an bozuk. Yabancı bir araba gelirse Allah muhafaza uçuruma yuvarlanır. Köprülerin kenarı onarılıp duvar çekilmelidir. Yol üzerindeki köprüler de ağır tonajlı araçlar yüzünden bozulmuş durumda” ifadelerini kullandı.