BATMAN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 19:05

Kullanılmayan köy evleri ipek böceği besim evlerine dönüştürülüyor

Batman’ın Sason ilçesinde unutulmaya yüz yutan ipek böceği yetiştiriciliği, kullanılmayan köy evlerinde geliştirilen yeni projelerle tekrar canlandırılıyor.Kabul edilen proje ile köylerde kullanılmayan köy evleri, düzenlenerek ipek böceği...

Kullanılmayan köy evleri ipek böceği besim evlerine dönüştürülüyor
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Batman’ın Sason ilçesinde unutulmaya yüz yutan ipek böceği yetiştiriciliği, kullanılmayan köy evlerinde geliştirilen yeni projelerle tekrar canlandırılıyor.

Kabul edilen proje ile köylerde kullanılmayan köy evleri, düzenlenerek ipek böceği besim evleri için kullanılacaklarını belirten Koza Birliği ilçe Temsilcisi Mehmet Zülküf Aktaş, bu proje ile köylerde ikamet eden çiftçilerimiz için yeni bir kazanç kapısı açılacağını belirtti. Aktaş, “Köylerimizde birçok ev eskiden tütün üretiminde kullanılıyordu. Bölgemizde tütün üretimine son verilmesi ile bu ambar tarzında bulunan köy evleri boş durumunda bulunuyor. Biz kaymakamlığımızın desteği ile hayata geçirdiğimiz bu projemizle köylerimizde kullanılmayan boş evleri elden geçirerek raflar döşeyip vatandaşlarımız için ekstradan bir kazanç kaynağı haline getireceğiz. İlçe genelinde mevcut hazır halde 6 adet besim evimiz bulunmaktadır. Bu yeni projemizde yapacağımız 11 adet besim evi ile birlikte toplamda 17 adet besim evimiz olacak.Geçtiğimiz sezonda ilçemiz Sason’da 4 ton civarında yaş koza üretildi. Bu yeni besim evleri ile 7 tonun üzerinde ürün almayı hedefliyoruz. Bu Projelerimizde emeği geçen İlçe Kaymakamımız Ökkeş Beyaz’a birliğimiz ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. İnşallah unutulmaya yüz tutan ata mesleği ipek böceği yetiştiriciliğini ilçemizde tekrar canlandırıp tüm bölgeye yayılmasını sağlarız” dedi.
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