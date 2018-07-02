Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde önündeki araçla mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü kazaya neden oldu.Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. MOBESE’ye yansıyan görüntülere göre, kavşaktaki trafik ışıklarının önünde duran beton pompası kamyonu ile arasındaki mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü, kazaya neden oldu. Kazada, tırda maddi hasar oluştu.
Mesafeyi hesaplayamayınca kazaya neden oldu
Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde önündeki araçla mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü kazaya neden oldu.Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. MOBESE’ye yansıyan görüntülere göre, kavşaktaki trafik ışıklarının...