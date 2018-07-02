Mesafeyi hesaplayamayınca kazaya neden oldu

Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. MOBESE’ye yansıyan görüntülere göre, kavşaktaki trafik ışıklarının önünde duran beton pompası kamyonu ile arasındaki mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü, kazaya neden oldu. Kazada, tırda maddi hasar oluştu.

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde önündeki araçla mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü kazaya neden oldu.

Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde önündeki araçla mesafeyi hesaplayamayan tır sürücüsü kazaya neden oldu.Kaza, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. MOBESE’ye yansıyan görüntülere göre, kavşaktaki trafik ışıklarının...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.