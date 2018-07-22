BATMAN:
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22 Temmuz 2018 Pazar 13:08

Meyve bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Tire mezrasında meyve bahçesinde meydana gelen yangın zarara neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Sason’un Karameşe köyüne bağlı Tire mezrasındaki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen...

Meyve bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Tire mezrasında meyve bahçesinde meydana gelen yangın zarara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sason’un Karameşe köyüne bağlı Tire mezrasındaki bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi bahçe sahipleri Mehmet Salih Bayındır ve Zeki Bayındır ile köylüler müdahale etti. Daha sonra çağrılan itfaiye ekipleri mezraya gelerek yangını söndürdü. Yangın maddi zarara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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