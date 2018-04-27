Muay Thai sporcuları Tayland yolcusu

Batman Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcuları temmuz ayında Tayland’ın Pattaya kentinde yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 21-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Muay Thai Şampiyonasına katılan sporcularından Murat Kara 54 kiloda, Mazlum Arığ ise 63,5 kiloda A klasta Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcular aldıkları başarılar sonucunda takım olarak da şampiyonadan Türkiye ikincisi oldu. Milli Takıma seçilen sporcular temmuz ayı ortalarında Tayland’ın Pattaya şehrinde yapılacak olan Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda milli forma altında ülkemizi, ilimizi ve öğrencisi oldukları Batman Üniversitesini temsil edecek.