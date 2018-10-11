Öğrenciler ruh sağlığı konusunda bilgilendirildi

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile “Dünya Ruh Sağlığı Günü” dolayısı ile “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konulu konferans düzenlendi.Merkez Kampüs Konferans Salonunda...

Batman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile “Dünya Ruh Sağlığı Günü” dolayısı ile “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konulu konferans düzenlendi.

Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Sağlık Yüksekokul Müdür Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Levent, Sağlık İl Müdür Vekili Dr. Uğur Karabal, sağlık çalışanları, Batman Üniversitesi personelleri ve öğrenciler katıldı. Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Abdulkadir Levent ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Uğur Karabal’ın birer selamlama konuşması yaptığı konferansta, Öğr. Gör. M. Emin Şanlı ve Psikolog Yasir Atalay katılımcılara ruh sağlığı konulu sunum yaptı.

Öğrencilerin yoğun rağbet gösterdiği “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konferansında konuşan ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Uğur Karabal, “Üniversitemiz bizimle iletişime geçip bizleri bu konferans için işbirliği teklif etmelerinden dolayı teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığının belirlediği gün haftaları her aya bir etkinlik olacak şekilde üniversitemizle birlikte yapmayı kararlaştırdık. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Konferansa katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Sağlık Yüksekokul Müdür Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Levent, konferansın gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Osman Sünger’e ve Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’a teşekkür ettiğini belirterek, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Sağlık Yüksekokulu olarak sağlık alanında belirlenen gün ve haftalar kapsamında akademik takvimimizi de göz önünde bulundurarak her aya bir etkinlik gelecek şekilde bir etkinlik takvimi oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Levent, amaçlarının hocalarıyla, öğrencileriyle, sağlık çalışanlarıyla tüm paydaşlarımızla, bir araya gelerek tecrübelerimizi, birikimlerimizi aktararak insanlığa faydalı olmak olduğunu söyledi.