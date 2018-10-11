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11 Ekim 2018 Perşembe 15:00

Rektör Durmuş, oryantasyon programlarına katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2018-2019 akademik yılı oryantasyon programlarına katıldı.Merkez Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilen oryantasyon programına...

Rektör Durmuş, oryantasyon programlarına katıldı
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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun 2018-2019 akademik yılı oryantasyon programlarına katıldı.

Merkez Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilen oryantasyon programına Rektör Durmuş’un yanı sıra Rektör Yardımcısı Hasan Toğrul, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yahya Hışman ÇELİK, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yıldız, üniversite personeli ve üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra konuşma yapan Rektör Durmuş, Üniversitemizi tercih etmeleri nedeniyle öğrencileri tebrik etti.

Vatanını ve milletini seven birer fert olmanın yollarının nerelerden nasıl geçtiğini, vicdanı ve aklı hür birer fert olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrencilere anlatan Rektör Durmuş, “Üniversiteye başlamak yeni bir başlangıç ve seçimdir. Şimdiden başlayarak elinizden gelenin en iyisini gerçekleştirme gayreti içinde olmalısınız. Bizler Batman Üniversitesi olarak her zaman gayretlerinizi destekleyeceğiz. Sizlerden tek bir isteğim var. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Okuyun, karşılaştırın, kıyas yapın. Vicdanınızla tartın. Vicdanınızın süzgecinden geçmeyen hiçbir düşünceyi, eylemi, davranışı yapmayın. Aklı ve vicdanı hür bireyler olun” dedi.

Rektör Durmuş, konuşmasının sonunda soru cevap bölümünde öğrencilerin sorunları dinleyerek, çözümlenmesi için talimatlar verdi.

Konuşmaların ardından oryantasyon programı sunumları gerçekleştirildi.
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