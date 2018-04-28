BATMAN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:48

Rektör Durmuş, Ürdün’de gerçekleştirilen ESRUC 7. Olağan Toplantısına katıldı

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu’nun (ESRUC) Ürdün’ün Başkenti Amman’da düzenlenen 7. Olağan Toplantısı’na...

Rektör Durmuş, Ürdün'de gerçekleştirilen ESRUC 7. Olağan Toplantısına katıldı
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Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu’nun (ESRUC) Ürdün’ün Başkenti Amman’da düzenlenen 7. Olağan Toplantısı’na katıldı.

Amman Prenses Sümeyye Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş’un yanı sıra Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Adel Tweisi, Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz, Türkiye, Ürdün, Afganistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Malezya ve İtalya gibi birçok ülkeden yaklaşık 50 üniversite rektörü ve çok sayıda akademisyenin katıldı. Atatürk Üniversitesi’nde kurulan ve 30 ülke ile üniversiteyle başlayıp kısa sürede 200 ülke ve üniversiteye ulaşan bilim, teknoloji, sosyal faaliyetler ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen ESRUC toplantısında öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile teknik ve akademik imkanların paylaşımı konularında üniversiteler arasında anlaşmalar sağlandı. Programın ardından Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz tarafından verilen resepsiyona, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Türkiye’den ve yurt dışından gelen üniversite rektörleri ile Amman Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yöneticileri gibi üst düzey yetkililer katıldı.
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