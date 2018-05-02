BATMAN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:59

Sason Belediyesi sel sularının oluşturduğu kirliliği temizledi

Batman’ın Sason ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan aşırı yağmur sele dönüşmesiyle ilçe merkezinde oluşan çamur deryası belediye personellerinin yoğun çalışmalarıyla temizlendi.Yağmurun şiddetlenmesiyle Belediye’de kriz masası...

Sason Belediyesi sel sularının oluşturduğu kirliliği temizledi
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Batman’ın Sason ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan aşırı yağmur sele dönüşmesiyle ilçe merkezinde oluşan çamur deryası belediye personellerinin yoğun çalışmalarıyla temizlendi.

Yağmurun şiddetlenmesiyle Belediye’de kriz masası oluşturduklarını belirten Zabıta Amiri Uğur Uçar, vatandaşlardan gelebilecek yardım taleplerini anında karşılaya bilmek için Belediye’miz tarafından her türlü tedbirin alındığını belirtti. Uçar, “İlçemizde etkili olan şiddetli yağmur sularının sele dönüşmesi ile belediyemiz tarafından derhal kriz masası oluşturuldu. Belediyemize ait bütün personel hazır bekletildi. Olası bir yardım talebine anında cevap verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırlanmıştık. Ancak sel sularında mahsur kalan ya da başka bir nedenle yardım talebinde bulunan vatandaşlarımız olmadı. Yağmurun şiddetini kayıp etmesiyle beraber ilçede oluşan çamur deryalarını temizlemek için bütün personellerimizi sahaya sürdük. Kısa bir süre sonra ilçede selin izlerini temizlemiş olduk. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti suna bilmek için daima personelimizi hazır halde bekletiyoruz” dedi.
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