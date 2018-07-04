Sason’da 23 motosiklete el konuldu

Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız motosikletlere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, evrakları eksik biri ATV tipi, 23 motosiklete el konular, kullanıcıları hakkında cezai işlem yapıldı. Motosikletler, Emniyet Müdürlüğü garajına gönderildi.

Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.

Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız...

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