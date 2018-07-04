BATMAN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:32

Sason’da 23 motosiklete el konuldu

Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız...

Sason'da 23 motosiklete el konuldu
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Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.

Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız motosikletlere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, evrakları eksik biri ATV tipi, 23 motosiklete el konular, kullanıcıları hakkında cezai işlem yapıldı. Motosikletler, Emniyet Müdürlüğü garajına gönderildi.
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