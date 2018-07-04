Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız motosikletlere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, evrakları eksik biri ATV tipi, 23 motosiklete el konular, kullanıcıları hakkında cezai işlem yapıldı. Motosikletler, Emniyet Müdürlüğü garajına gönderildi.
Sason’da 23 motosiklete el konuldu
Batman’ın Sason İlçe Emniyet Amirliği, trafik kurallarına aykırı durumda olduğunu tespit ettiği 23 motosiklete el koydu.Edinilen bilgilere göre, Sason İlçe Emniyet Amirliğince, ilçe halkının şikayetleri doğrultusunda ruhsatsız ve plakasız...