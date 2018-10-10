BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:03

Sason’da muhtarlarla huzur toplantısı yapıldı

Batman’ın Sason ilçesinde mahalle muhtarlarının da katıldığı huzur toplantısı yapıldı.Düzenli olarak İlçe Emniyet Amiri Murat Sudagezer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile yapılacak olan Sason İlçesi Huzur toplantıların...

Sason'da muhtarlarla huzur toplantısı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’ın Sason ilçesinde mahalle muhtarlarının da katıldığı huzur toplantısı yapıldı.

Düzenli olarak İlçe Emniyet Amiri Murat Sudagezer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile yapılacak olan Sason İlçesi Huzur toplantıların ilkine Kaymakam Abdullah Özadalı da katıldı. İlk toplantı Aşağı Mahalle muhtarı ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, mahalle sorunlarının yanı sıra ilçemizin ekonomik yönden kalkınması, güvenlik, suçla mücadele ve eğitim konularıyla ilgili hususlar görüşüldü. Aşağı Mahalle Muhtarı Mehmet Şafi Çelik, mahalle muhtarları ile yapılan ilk toplantının genel anlamda olumlu geçtiğini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku