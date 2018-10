Sason’da şehit yakınları yararına kermes düzenlendi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan şehit yakınları ve gaziler yararına kermes düzenlendi.

İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan eski karakol bahçesinde düzenlenen kermeste, Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin evde hazırladıkları ilçeye kültürüne has yemekler hazırlanarak satışa sunuldu. Kermeste elde edilen gelirin şehit yakınlarıyla yapılacak olan çeşitli etkinliklerde harcanacağını belirten Dernek Başkanı Mutalip Çelik, derneğin öncülüğünde şehit yakınları ve gaziler için öneme sahip çeşitli projeler için başvuruda bulunduklarını belirtti. Çelik, “Kermesimiz 3 gün boyunca halkımıza açık olacak. Üyelerimiz tarafından evde hazırlanan ilçe lezzetine has yemeklerimizin satışını yaptığımız bu kermesimizde, köy tavuğundan yapılan döner, şımşımok, içli köfte, sarma çeşitleri, pilav çeşitleri, ev yapımı tatlılar ve benzeri yemekler yaptık. Başta ilçe kurum amirlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız tarafından da kermesimiz yoğun ilgi görüyor. Elde edeceğimiz gelir ile şehitlerimizin kabirlerinin tamiratında, şehit çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak ve benzeri ihtiyaçları gidermek için harcayacağız. Kermesimize katkı sağlayan her kese çok teşekkür ederiz” dedi.