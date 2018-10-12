BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 15:02

Sason’da şehit yakınları yararına kermes düzenlendi

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan şehit yakınları ve gaziler yararına kermes düzenlendi.İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan eski karakol bahçesinde düzenlenen kermeste, Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği...

Sason'da şehit yakınları yararına kermes düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan şehit yakınları ve gaziler yararına kermes düzenlendi.

İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan eski karakol bahçesinde düzenlenen kermeste, Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin evde hazırladıkları ilçeye kültürüne has yemekler hazırlanarak satışa sunuldu. Kermeste elde edilen gelirin şehit yakınlarıyla yapılacak olan çeşitli etkinliklerde harcanacağını belirten Dernek Başkanı Mutalip Çelik, derneğin öncülüğünde şehit yakınları ve gaziler için öneme sahip çeşitli projeler için başvuruda bulunduklarını belirtti. Çelik, “Kermesimiz 3 gün boyunca halkımıza açık olacak. Üyelerimiz tarafından evde hazırlanan ilçe lezzetine has yemeklerimizin satışını yaptığımız bu kermesimizde, köy tavuğundan yapılan döner, şımşımok, içli köfte, sarma çeşitleri, pilav çeşitleri, ev yapımı tatlılar ve benzeri yemekler yaptık. Başta ilçe kurum amirlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız tarafından da kermesimiz yoğun ilgi görüyor. Elde edeceğimiz gelir ile şehitlerimizin kabirlerinin tamiratında, şehit çocuklarına kırtasiye yardımında bulunmak ve benzeri ihtiyaçları gidermek için harcayacağız. Kermesimize katkı sağlayan her kese çok teşekkür ederiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku