Sason’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman’ın Sason ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda açılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında, bilim ve teknik alanında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 45 farklı proje sunuldu.Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda fen bilimleri...

Batman’ın Sason ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda açılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında, bilim ve teknik alanında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 45 farklı proje sunuldu.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda fen bilimleri öğretmeni Erol Yaman, öncülüğünde hazırlanan projeler fuarına İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, İlçe Emniyet Amiri Adem Katrancı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Yar ve ilçeden birçok okuldan öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Fuarda kısa bir konuşma gerçekleştiren Yatılı Bölge ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, “Okulumuzda öğretmenlerimize yönelik kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ Personel hareketliliği projesinden sonra öğrencilerimize yönelik TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarıyla gerçekleştirdiğimiz 45 farklı projeyle, öğrencilerin bilim ve teknoloji çağının bireyleri olması ve kendilerini bu yönde geliştirip geleceğin bilim adamlarının tohumlarını atmaya hizmet etmiştir. Çocuklarımıza bu imkanlar sunuldukça, inanıyorum ki bu küçük yüreklerden nice Aziz Sancarlar doğacaktır” dedi.