BATMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:30

Sason’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Batman’ın Sason ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda açılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında, bilim ve teknik alanında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 45 farklı proje sunuldu.Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda fen bilimleri...

Sason'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Batman’ın Sason ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulunda açılan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarında, bilim ve teknik alanında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 45 farklı proje sunuldu.

Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda fen bilimleri öğretmeni Erol Yaman, öncülüğünde hazırlanan projeler fuarına İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, İlçe Emniyet Amiri Adem Katrancı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Yar ve ilçeden birçok okuldan öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Fuarda kısa bir konuşma gerçekleştiren Yatılı Bölge ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, “Okulumuzda öğretmenlerimize yönelik kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ Personel hareketliliği projesinden sonra öğrencilerimize yönelik TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarıyla gerçekleştirdiğimiz 45 farklı projeyle, öğrencilerin bilim ve teknoloji çağının bireyleri olması ve kendilerini bu yönde geliştirip geleceğin bilim adamlarının tohumlarını atmaya hizmet etmiştir. Çocuklarımıza bu imkanlar sunuldukça, inanıyorum ki bu küçük yüreklerden nice Aziz Sancarlar doğacaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku