Sason’u şiddetli yağmur ve dolu vurdu, araçların camları kırıldı

Batman’ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, dolu da araçlarda maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar, araçlarına şemsiye tutarak ve üzerlerine...

Batman’ın Sason ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle birçok iş yerini su basarken, dolu da araçlarda maddi hasara neden oldu. Vatandaşlar, araçlarına şemsiye tutarak ve üzerlerine halı sererek önlem aldı.

Sason’da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, günlük yaşamı felç etti. Sağanak yağış nedeniyle oluşan sel yüzünden birçok iş yerini su bastı. Esnaf, suları boşaltmak için yoğun çaba gösterdi. Dolu nedeniyle de birçok araçta maddi hasar oluştu. Bazı araçların camları kırılırken, bazılarının da kaportaları zarar gördü. Vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için şemsiye tutup, üzerlerine halı serdi.