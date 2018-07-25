BATMAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:31

Şehit yakınları ve gazilerden komutana ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, jandarma asayiş bölük komutanlığına atanan Binbaşı Muhammet Topal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Bölük Komutanlığında Binbaşı Muhammet Topal ile bir araya gelen şehit yakınlar...

Şehit yakınları ve gazilerden komutana ziyaret
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Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gaziler, jandarma asayiş bölük komutanlığına atanan Binbaşı Muhammet Topal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bölük Komutanlığında Binbaşı Muhammet Topal ile bir araya gelen şehit yakınlar ve gaziler, Topal’a yeni görevinde başarılar diledi. Genelkurmay Başkanlığından, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığına atanan Binbaşı Muhammet Topal, doğma büyüme Sinoplu, evli ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. İlçedeki şehit yakınları ve gaziler ile imkanlar doğrultusunda fırsat buldukça bir araya gelerek her türlü projelerine destek vereceğini belirten Binbaşı Topal, şehit yakınları ve gazilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
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