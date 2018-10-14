Suriye’den gelen toz fırtınası Batman’da hayatı olumsuz etkiledi.Suriye’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutu, Batman ve ilçelerini olumsuz etkiledi. Toz fırtınası nedeniyle kentte görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin altına düştüğü gözlendi. Toz bulutları yüzünden birçok kişi hafta sonunu evde geçirdi.
Toz fırtınası Batman’ı etkisi altına aldı
Suriye’den gelen toz fırtınası Batman’da hayatı olumsuz etkiledi.Suriye’den gelen çöl fırtınasının neden olduğu toz bulutu, Batman ve ilçelerini olumsuz etkiledi. Toz fırtınası nedeniyle kentte görüş mesafesinin yer yer 100 metrenin...