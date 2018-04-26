Trende kitap okudular

Soğuksu Köyü Ortaokulu öğrencileri, Batman Valiliğinin başlattığı ‘Batman her yerde okuyor’ kampanyası kapsamında trende kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturmaya çalışan Salih Kartal, 25 öğrencisiyle trende kitap okudu.

Soğuksu Köyü Ortaokulu öğrencileri, okula 200 metre uzaklıkta olan istasyondan, Batman Garına kadar kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla trende kitap okuyarak yolculuk yaptı. Öğrenciler, bir süre treni beklerken durakta kitap okudu. Özel bir okula misafir edilen öğrenciler laboratuvar sınıfın da deney yaptı. Ardından öğretmenleri eşliğinde istasyondan trene binerek, yolculuk boyunca da okuma etkinliğini sürdürdü.

“Amacımız farkındalık oluşturmak”

Farkındalık oluşturmak için bir etkinlik başlattığını belirten Salih Kartal, “Batman valiliğimizin başlatmış olduğu kitap okuma etkinliği kapsamında bizler de Soğuksu Ortaokulu olarak bir tren yolculuğu gerçekleştirdik. Yolculuk boyunca öğrencilerimiz trende kitap okudu. Burada ki amacımız bir farkındalık oluşturmak, hem de öğrencilerimizin daha önce tatmadıkları duyguyu onlara tattırmak hem de yolculara örnek olması açısından böyle bir çalışmayı yaptık” dedi.

“Vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık”

Yolculuk esnasında vatandaşların olumlu tepkilerini aldığını söyleyen Kartal, “Tren yolculuğu yapanlardan da olumlu tepkiler aldık. Öğrencilerimizin sık sık kitap okumaları için tembihte bulunuyoruz. Kitap okutarak onları zararlı alışkanlıklardan televizyonlardan internetten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Okulumuzda okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Her gün bir ders saatini okumaya ayırıyoruz. Toplumuzda kitap okuma oranı çok düşük seviyelerde, bunu daha yükseklere çıkarmak için insanların görebileceği yerlerde kitap okuyarak kitapların her yerde okunabileceğini, kitap okumanın yaşının ve zamanının olmadığını göstermekti temel amacımız” diye konuştu.

Her yerde kitap okuduğunu ama trende hiç okumadığını söyleyen Semanur Kaya, “Daha önce trende kitap okumamıştım. İlk defa okuyacağım. Çok değişik bir duygu içindeyim” şeklinde konuştu.

“İnsanlar ‘Ne okuyorsun?’ diye sorunca gururlanıyorum”

İlk defa trene bindiğini ve insanların olumlu tepkilerinden gururlandığını anlatan Şeyma Dursun, “Okumak çok güzel. Kitap her zaman okulda okuyoruz. İlk defa trene biniyorum. Şimdi ise trende okuyacağız, güzel bir duygu. Bir amca yanımızdan geçip ‘Ne okuyorsun?’ diye sorduğunda çok gururlanıyorum. Bu etkinliği hazırlayan öğretmenlerime çok teşekkür ederim. İnsanlara iyi örnek olduğum için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

“Büyüklerimiz bizi örnek alsınlar”

Kitap okuyarak yeni insanlarla da tanıştığını belirten Roz İsmail, “İlk defa trene biniyorum. Bizim trende kitap okuduğumuzu gören büyüklerimizde inşallah bizden örnek almıştır. Onlarda evlerine gittiğinde kitap okurlar. Daha tanışmadığımız insanlarla kitap okuyunca tanışıyoruz” diye konuştu.

“Trende kitap okumak çok farklı bir duygu”

Yaşlılardan olumlu tepkiler aldığını anlatan Yasin Yiğit, “Özellikle yaşlılar pişman oldukları için, kitap okuduğumuz da bizi daha çok seviyorlar. Bizi takdir ediyorlar. Okumamız gerektiğini söylüyorlar. Okuyunca daha çok kelime dağarcığımız gelişir. Daha iyi soru çözebiliyoruz. Kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. Trende kitap okumak bizim için çok farklı bir duygu oldu. Kitap okumak isteyen herkes her yerde okur” şeklinde konuştu.