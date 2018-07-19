BATMAN:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:40

Türkiye genlinde 15 farklı grupta 4. bayrak yarışı Batman’da düzenlendi

Türkiye genlinde 15 farklı grupta yapılan 4. bayrak yarışları festivali Güneydoğu ayağı Batman’da yapıldı.Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından, atletizm pistinde çeşitli kategorilerde yapılan...

Türkiye genlinde 15 farklı grupta 4. bayrak yarışı Batman'da düzenlendi
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Türkiye genlinde 15 farklı grupta yapılan 4. bayrak yarışları festivali Güneydoğu ayağı Batman’da yapıldı.

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu tarafından, atletizm pistinde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalar nefesleri kesti. 5 ilden 30 takımın katılım sağladığı bayrak yarışmalarına büyük bir ilgi gösterildi. Batman’ın yanı sıra yarışmalara katılım sağlayan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ illerinin sporcu ve antrenörleri, organizasyona tam puan verdi. Batman’da 5 ilden çeşitli kategorilerde 30 takımdan 165 sporcu, antrenör ve idareci ağırladıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, katılım sağlayanlara kutladı. Dereceye yapanlara çeşitli ödüller verdiklerini belirten İl Müdürü Eren; “Bu tür etkinliklerle ilimizin tanıtımına büyük katkı sunmaya devam edeceğiz. Emeği geçenleri kutlarım” dedi.
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