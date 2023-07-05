Battalgazi, Bağcılar ve Kağıthane belediyeleri ile kardeş oldu

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı tamamlandı. Gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Bağcılar ve Kağıthane Belediyesi ile ‘Kardeş belediye’ olma kararı alındı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Haziran ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerin de ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi.

Toplantıda 29.12.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Tavacılar Sokak Sağlıklaştırma yapımı işi için İller Bankası A.Ş’den tahsis edilen 4 milyon TL kredinin Eskimalatya Alacakapı Meydan Düzenlemesi yapım işinde kullanılması oy birliği ile kabul edilirken, İstanbul Bağcılar ve Kağıthane Belediyesi ile "kardeş belediye" olma kararı alındı ve kardeş belediye ilişkisinin kurulmasına dair protokolü imzalamak üzere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yetki verildi.

Toplantı sonrası konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinin ardından Bağcılar ve Kağıthane Belediyesi ile Battalgazi’miz arasında muazzam bir gönül köprüsü kurmuştuk. Yaralarımızı birlikte sardık, sarmaya da devam ediyoruz. İki belediyemize de gönülden teşekkür ediyorum. Battalgazi’de artık Bağcılar denilince ’Kahraman Bağcılar’ diyoruz. Meclis kararıyla resmi olarak da kardeş belediyeler olduk. Gönüldeki kardeşliğimiz artık resmi olarak da tescillendi” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı ise 2 Ağustos Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.