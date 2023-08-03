Battalgazi Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşim 1. oturumunda bir araya gelerek 2 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı tamamlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşim 1. oturumunda bir araya gelerek 2 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Ağustos ayı olağan toplantısının 2. birleşim 1. oturumunda bir araya geldi. Mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda, ilk olarak 1. birleşim 1.oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplam 2 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını 6 Eylül Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

Battalgazi Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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