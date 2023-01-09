Battalgazi Belediye Meclisi, Ocak Ayı Olağan Toplantısı Tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Ocak ayı olağan toplantısının 2.birleşim 1.oturumunda bir araya geldi. Mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda, ilk olarak 1.birleşim 1.oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve toplam 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Sözleşmeli personel ücretleri ve Meclis üyeleri huzur hakkı belirlendi. Battalgazi Belediye Meclisi, Bitüm ve muhtelif yol yapım malzemesi alımı, yaya kaldırım, kilit taşı, taş duvar yapım işleri ve 1.kat sathi kaplama yapımı için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ve kredi işlemleri içinde Başkan Güder’e yetki verilmesini kararlaştırdı.

DENETİM KOMİSYONUNA ÜYELER SEÇİLDİ

Battalgazi Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin 1.fıkrası gereğince kapalı oylama şeklinde yapılan seçim sonucunda; Mehmet Ulaş, Hadi Bayındır, Ali Sonkaya ve Yusuf Aksaç denetim komisyonuna seçildiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere yeni yıldaki çalışmalarında başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı Olağan toplantısı 1 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

