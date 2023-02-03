Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısı Tamamlandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan toplantısı gerçekleştirilen 2.birleşim ile tamamlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak 1.birleşimin karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü 2.birleşim toplantısında, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler mecliste kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Dilek ve temenniler kısmında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Osman Şaşa, geçtiğimiz günlerde İsveç’in başkenti Stokholm’un Türkiye Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’e karşı yapılan çirkin saldırıya karşı bir kınama konuşması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını 1 Mart Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek