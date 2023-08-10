Battalgazi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel ödüllü turnuva

Battalgazi Belediyesi sağlıklı bir gelecek için tüm vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden biri olan ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası için kayıtlar başladı.

Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi ilçedeki vatandaşlarla buluşturmayı başaran Battalgazi Belediyesi, farklı spor branşında düzenlediği etkinliklerle her yaştan sporseveri bir araya getirmeye devam ediyor. Sağlıklı bir gelecek için herkesimden vatandaşı sporla buluşturmaya devam eden Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ödüllü “Ayak Tenisi Turnuvası”nın startını verdi. Son başvuru tarihinin 23 Ağustos Çarşamba günü olan bu özel turnuva, büyük rekabete ve heyecana sahne olacak.

Dereceye giren üç takıma para ödülü

FİFTA ve ATF oyun kurallarının geçerli olacağı turnuvaya katılmak isteyen takımlar, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. 21 Ağustos Salı günü fikstür çekiminin ardından 23 Ağustos Çarşamba günü bu özel turnuva start alacak. 15 yaş ve üzeri gençlerin 3+1’er kişilik takımlar halinde başvuru yapabileceği turnuvada; birinci olmayı başaran 4 bin TL, ikinci olmayı başaran 3 bin TL ve üçüncü olmayı başaran takım 2 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

“Turnuvamıza tüm vatandaşlarımız davetlidir”

Malatya’daki tüm vatandaşları Battalgazi’de düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sporseverlerimizin moral ve motivasyonunun her zaman ön planda tutulduğu ilçemizde bizlere iletilen istek ve talepleri dikkate almamak mümkün değil. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimiz için 30 Ağustos Zafer Bayramı için güzel bir turnuva daha organize ettik. Bu turnuvayla sağlıklı bir gelecek için vatandaşlarımızı spor ile buluşturuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü turnuvamıza herkesi davet ediyoruz” dedi.