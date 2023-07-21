Battalgazi'de depremzede gençler için kano etkinliği

Battalgazi Belediyesi öncülüğünde Karakaya Barajı üzerinde depremzede gençler için kano etkinliği düzenlendi. Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte gençler, hem keyifli anlar yaşadı hem de depremin stresini attı

Battalgazi Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İnönü Üniversitesi, Kale Kaymakamlığı, Kale Belediyesi ortaklığıyla depremzede gençler için Karakaya Barajı üzerinde ‘Kano’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 6 Şubat depremlerini yaşayarak evlerini kaybeden ve konteynırda kalan depremzede gençler katıldı. Kale ilçesi’nde Karakaya Barajı üzerinde düzenlenen etkinlikte depremzede gençler moral depolarken yaz tatilinde keyifli vakit geçirdiler.

“Kano etkinliğini ilk kez düzenlemenin heyecanını yaşıyorum”

Kale ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendiğini ve buna öncülük ettiklerini belirterek “Bunun gerçekten heyecanını yaşıyorum. Malatya’da denize ihtiyacımız olduğunda Ege’ye gidiyoruz Akdeniz’e Karadeniz’e gidiyoruz. Böyle güzel bir baraja sahibiz ve biz bu barajı bir denize dönüştürebiliriz. Barajı daha iyi kullanabilmek için Battalgazi bölgesinde güzel bir çalışma başlattık. Çalışmamızın birinci adımı sahil şerit yoluna başlamak. Karakaya Barajımıza ortak olan paydaşlarımızın beraberce açmış olduğu Battalgazi sınırları içerisinde Kırkgöz köprüsünden Baskil’e giden feribotların olduğu yere kadar 13 kilometresini açtık. Alt yapısı tamamlandı ve asfaltlamayı da yapacağız. Özellikle yürüyüş sporları bisikletle alakalı sporlar için bu sahil şerit yolu gerçekten çok önemli. Bunun yanında insanlarımızın gezeceği eğleneceği dinleneceği spor alanlarını da inşa etmek lazım” dedi.

1,5 yıldır 150 bin metre karelik alanın çalışmasını başlattıklarını ve yakın zamanda resmi olarak bitirmiş olacaklarını belirten Güder, “Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’u da davet ettik. Malatya’nın denizinin olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Malatya’nın turizm ili olması için çalışıyoruz. Bugün startını vereceğimiz su sporlarını Battalgazi’de devam ettireceğiz. Battalgazi’de teknemize bineceğiz Barajı gezeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“Bu tür etkinliklerin sayısı artmalı”

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy ise bu tür etkinliklerin gençlerin psikolojisine iyi geldiğini ifade ederek etkinlik sayısının artması gerektiğini söyledi. Kale Belediye Başkanı Murat Koca da bundan sonra bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyleyerek; “Bugün burada kano etkinliğimizde depremzede gençlerimizin farklı bir ortamda farklı bir etkinlikte bir arada olmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığımız, İnönü Üniversitemiz, Battalgazi Belediyemiz ile Kale Belediyemizin ev sahipliğinde bunu her sene tekrarlamak ve daha da farklı etkinlikler ekleyerek gençlerimizin istifadesine sunmak istiyoruz.” dedi.

“Başkanımızın bu etkinliği düzenlemesi bizi mutlu etti”

Kano keyfini yaşayan gençler de eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ettiler. Öğrencilerden Selma Uçkun “Hem Malatya halkına hem de biz gençlik adına çok güzel bir etkinlik oldu. Ben çok eğlendim. İlk defa ben burada su ile buluştum. Sürekli gelmek istiyorum. Keyifli ve eğlenceli geçti benim için. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ederim bize böyle bir alanı sunduğu için. Biz asrın felaketi depremi yaşadık bu yüzden psikolojikmen kimse iyi değil. Su sporlarının olması biz gençler için çok eğlenceli güzel bir program oldu.” derken, Mehmet Adak isimli genç de Çok güzel buldum etkinliği belediyemizden Allah razı olsun güzel yapmışlar. Güzel bir zaman geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür aktivitelerin devamını istiyorum. Spor her zaman bizim için önemlidir” diye konuştu.